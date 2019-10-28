新股專輯：生物科技企業東曜藥業周二起招股

該公司是次發行9,000萬股新股，集資最多6.795億元，所得約30%用於核心產品TAB008臨床試驗及商業化資金；約50%用於其他在研藥物提供資金；約15%用於其他資本開支；約2%用於業務開發合作；約3%用於營運資金。

東曜藥業策略業務發展高級總監吳志遠表示，核心產品TAB008是適於癌症生物類似藥，由於中國癌症病人多，該藥在市場上有剛性需求。執行董事兼總經理黃純瑩補充，該藥預期今年底完成第三期臨床試驗，明年3至4月提交新藥上市申請，冀於明年底至2021年初面市；另有3款產品進入臨床一期階段。

黃氏提到，有計劃拓展海外市場，但現時海外銷售布局尚未準備好，將夥拍戰略合作夥伴開拓，公司長遠目標是成為國際抗癌藥企。

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