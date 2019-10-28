【美股再破頂】標指高見3037點新高　道指亦升150

美股周一(28日)再締造歷史！標指開市高見3,037點，升14點，創新高；道指亦升150點，報27,108點；納指升53點，至8,296點。

珠寶首飾品牌Tiffany獲奢侈品集團LVMH收購，作價145億美元，Tiffany股價早段急飆28.9%至127.07美元。

微軟打低亞馬遜，獲得來自美國國防部的約100億美元雲端服務合約，或打開微軟獲得其他政府合約的大門。微軟股價早段漲3.23%至145.28美元；亞馬遜則跌0.42%至1,754.01美元。

美國媒體分析，帶動標指再創新高的原因是企業盈利勝預期，以及企業管理層沒有在業績記者會中強調經濟衰退，反而表示不認為衰退在短期內來臨，從而利好市場氣氛。

資料顯示，在標指500隻成分股當中，有202隻已公布業績，高達78%是市場預期上限，而且當中只有32家企業提到衰退，大多數企業仍認為美國經濟良好。

專門研究美股歷史走勢的金融研究機構LPL Financial高級市場策略師Ryan Detrick指出，自1950年起，10月28日是美國股市的「大吉日」，標指在該日平均回報達0.54%。

他說：「傳統上，每年的11月至翌年4月的6個月，是一年中回報最好的半年，而5月至10月則較差。10月底的數日至11月初的數日，則是一年當中表現最強勁的時候。」

除了10月28日，12月26日是全年表現第2佳日子，當日平均回報0.5%。

不過，著名「大淡友」、近年不斷狂言美股要狂插逾70%的法興首席策略師愛德華茲(Albert Edwards)逆勢唱淡，警告目前科技股的泡沫令他回想起千禧年「科網爆泡」，預計大型科技企業的股價將進入類似上次的「失控旋渦」。

他警告，目前的市場狀況就像千禧年，投資者對科技企業的長期盈利預期處於「亢奮」狀態，警告全球經濟放緩足以刺穿泡沫。

他又表示，不單止科技股有泡沫，當下次經濟衰退來臨時，全個股市也傾向崩潰，尤其是目前美國科技股的市值佔據全個股市20%以上，與2000年3月科網泡沫見頂前6個月一樣，估計一場「大屠殺」將不日上演。

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