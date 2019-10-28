樓價UPDATES：二手夾屋也搶手　接連錄買賣

交投一向疏落的二手夾屋，近日亦受惠整體入市意欲上升，接連錄得買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

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港島區

●西半山10月份交投續見淡靜，當中不乏千萬元以下的細價成交。中原盧宏基表示，蔚庭軒低層F室，實用面積290方呎，以一房間隔，向東南及享開揚景，減價50萬元，以650萬元易手，實用呎價22,414元。原業主持貨九年，帳面獲利335萬元。

●跑馬地禮頓山剛破本月悶局，屋苑1座高層C室，實用面積1,128方呎，間隔為三房包括一套房及連工人套房，獲買家以約4,780萬元購入，實用呎價42,376元。

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九龍區

●將軍澳夾屋旭輝臺剛有三房戶以750萬元連補價沽出，世紀21物業(將軍澳)魏仕良表示，該單位為1座中層G室，實用面積611方呎，去年3月叫價795萬元放售，累減45萬元後易手，實用呎價12,275元。

●紅磡環海‧東岸租務交投穩定，世紀21領先置業陳遠禮表示，物業1B座中層J室一房戶，實用面積322方呎，以1.5萬元租出，實用呎租46.6元。若以業主2015年購入價498萬元計算，回報率約3.6厘。

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新界區

●馬鞍山居屋錦禧苑A座中層2室三房戶，實用面積645方呎，業主早前意向價約550萬元，剛僅降價4萬元，即獲買家以546萬元購入。不單為屋苑做價首逾「五球」，實用呎價8,465元同樣創項目新高。

●北區過去周末連錄10宗二手成交，粉嶺牽晴間3座低層A室剛售538萬元，以實用面積393方呎計，實用呎價13,690元。屋苑本月至今已錄8宗成交，較9月全月多出1倍。

●新屯門中心本月暫錄7宗買賣，交投量已超越9月水平，近日8座高層F室，實用面積455方呎，成交價508萬元，實用呎價11,165元。

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