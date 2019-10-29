東方日報B2：滙豐上季少賺18%　棄股東回報目標

有「獅王」之稱的滙控對經營環境展望悲觀，更預警未來出現重大撥備。

俗稱「獅王」的滙控對經營環境展望悲觀，拖累香港股價周一(28日)曾失守60元關，盤中最多曾下挫3%至59.8元，收市則跌2.27%，報60.25元。

事實上，該行第三季純利按年下滑23.8%，至29.71億美元，期內的淨利息收益率為1.56%，按季收窄6點子，淨利息收益則為75.68億美元，按年微跌1.45%。

計及首三季，滙控的列帳基準除稅前盈利按年則升3.66%，至172.44億美元，當中歐洲業務虧損9.44億美元。祈耀年形容，第三季經營環境挑戰重重，歐洲大陸、英國非分隔運作銀行和美國業務表現不能接受，由於收入增長前景轉弱，正加快整頓，將資本調離回報偏低的業務，並投至增長較高和回報機會較大的市場。

不過，他警告資本調配行動或收入環境持續惡化，可能導致第四季及其後出現重大撥備，包括作出商譽減值及額外重組準備。事實上，該行首三季的預期信貸損失及其他信貸減值準備變動為20.23億美元，按年大增1.2倍。

滙控反映股東投資回報的有形股本回報率(ROTE)，首三季按年減少0.6個百分點至9.5%。滙控展望收入環境較上半年更具挑戰性，其中收入增長前景轉弱的程度尤其明顯，祈耀年決定放棄於2020年達到有形股本回報率超過11%的財務目標。

美資券商摩根士丹利唱淡滙控表現，受累利率環境改變、香港經濟放緩及監管壓力等因素，該行全球收入前景將面臨更多挑戰，預計明年的有形股本回報率僅9%，維持「減持」評級，目標價為51元。

大華繼顯執行董事梁偉源認為，市場擔心明年環球經濟或步入衰退邊緣，繼續拖累滙控盈利，不排除滙控股價會回落至58元水平。不過，其股息率高逾6厘，預料低位仍有「好息之徒」捧場。

近月滙控傳出多宗削減成本的措舉，其中包括裁員一萬人，惟祈耀年表示，有關說法僅屬市場揣測。然而，該行今年首三季重組架構及其他相關成本達4.27億美元，其中4.07億美元與遣散支出有關。單計第三季的遣散支出達到1.2億美元。該行預計，今年全年遣散支出將進一步升至6.5億至7億美元(約50.7億至54.6億港元)。

市場聚焦該行控制支出增長措施，以首三季計，其收入增長率高於與支出增長率2.2%，財務總監邵偉信指，若市場情況穩定，希望全年相關比率可錄得正數。

截至9月底，滙控的普通股權一級資本比率為14.3%，按季持平。他表示會維持派息水平，而以股代息對每股盈利有攤薄影響，會在資本水平容許下考慮再推回購計劃。

滙控行政總裁之位至今仍然懸空，祈耀年作為大熱人選，透露自己有參與遴選程序，承認為候選人之一，更直言對「坐正」感興趣，料相關職位的遴選結果可於六至十二個月內出爐。

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