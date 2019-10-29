陳沐文　落實臨時房屋困難重重

土地及房屋是香港目前面對最嚴峻的民生問題。據統計，全港有9萬多戶居住於劏房、板間房，甚至工廠。當中有一半約4萬至5萬住戶正輪候公屋。目前等待公屋上樓的時間，亦由政府原本定下3年的目標，持續增至5.5年。

日前特首剛發布施政報告，就中、長期房屋供應量何時達標，坦誠仍需取決於增加土地供應的速度。不過，多項土地供應措施即使能按計劃推進，距離增加房屋供應，以追回原有輪候公屋時間表的目標仍漫長。施政報告就此提出短中期支援措施，預留50億元，大增過渡性房屋：目標是在未來3年共提供1萬個單位。

政府想法是透過「官民商」合作，除短期閒置政府土地及公共設施外，還會運用私人發展商借出的土地興建過渡性房屋。同時擬邀請市建局、香港房屋協會和香港建造商會等機構提供前期規劃和建造方面的意見，落成後則交由有興趣及合適的非政府機構團體營運。

面對土地供應需時的難題，增加過渡性房屋，以紓緩燃眉之急，是不得已的辦法。然而有別於之前個別非政府機構團體透過小規模翻新樓宇，之後以低於市值租金出租予合適輪候上樓家庭的「社會房屋共享計劃」，這次政府構思是於短時間內興建大量全新臨時過渡性房屋。

臨時過渡性房屋如要滿足「平、快、正」要求，組合屋似乎是個不錯選項。但據近年業界經驗，組合屋於行政審批申請、以至規劃設計及建造各階段的具體落實過程中有不少需關注的地方。

1）簡化行政審批：由於興建過渡性房屋的審批涉及包括地政署、規劃署、屋宇署、消防局、渠務署、環保署及運輸署等多個政府部門，前期審批時間冗長。如政府能透過設立跨部門的社會房屋專責小組，統籌並協調簡化行政程序，相信一站式審批有助加快流程。

2）適當平衡安全和效率：為滿足土地用途及規劃法規等限制，組合屋式的過渡性房屋定性為臨時建築，使用期一般為5年，但仍和公屋一樣，需滿足《建築物條例》相關結構、消防安全及衞生等同等標準和條件。過渡性房屋使用周期有限，政府可考慮運用《建築物條例》賦予的酌情權，適當放寬設計要求或引入替補方案，以平衡此項目的安全性和效率性。

3）成本控制及效益：過渡性房屋不但有前期規劃及建造開支，之後使用期內仍有物業管理、保險、設施維修保養成本，後續還須為居民提供社會支援及輔導服務。居民可承受租金及管理費又低於市值。

因此，有些已參與「社會共享房屋計劃」或現有小規模過渡性房屋項目的非政府機構擔心，若現經濟缺口，是否需由各參與機構承擔？故有建議希望政府能為「社會企業」提供津貼及借貸擔保。那目前預留總額是否足夠應付？政府又如何有效控制成本、管理風險？

無論如何，過渡性房屋只能是短期措施，要有效解決香港長遠房屋問題，政府及社會各界必須以務實態度，凝聚共識，推動增加土地供應策略，廣建公屋才是正道。

香港建築師學會前會長 陳沐文

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