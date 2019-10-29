胡孟青　大笨象擁躉難挽狂瀾

這反映了投資者慣性開啟靜態模式，亦不知是對現實世界的情況真無知抑或視而不見，對股價表現敲響警鐘聽而不聞，一心以為既然沒買貴，自然沒買錯，認為早前給予51元目標價的摩笛追魂，乃杞人憂天，滿以為接近七厘的年回報率，已足夠目空一切，於是紛紛奮勇護盤。

十億美元回購完成過後，北水一度充當護盤手，股價曾一度企硬，配合英鎊反彈，總算護價有功。奈何，任憑投資者如何努力，已左右不了大局，與其說滙控業績表現遠遜於市場預期，倒不如說是遮醜布被無情揭開一幕的圖窮匕現，正正應驗了「你為佢兩肋插刀，佢就插你兩刀」。

投資者不肯面對的現實是，滙控第3季純利同比急跌23.8%至29.71億美元；無論淨利息收益或是費用收益，同比均出現雙降，預期信貸損失及其他信貸減值準備變動同比顯著大增74.2%至8.83億美元，部分來自零售銀行及財富管理業務的無抵押貸款，以及英國和香港工商金融業務準備增加。當中較矚目的是，包括了一項反映香港經濟前景所作出的準備，主要來自香港社會事件所佔的2.07億美元，集團更取消了原定於2020年達到有形股本回報超過11%的目標，難怪市場反應激烈。

集團季內分部業務表現皆足以令人看得一額汗，包括零售銀行及財富管理、工商金融、環球銀行及資本市場的分部表現皆同比向下；保險賠償及投保人負債同比卻急升34.5%至37.65億美元。正是應大的不大，應小的卻不小。只有企業中心業務錄得增長翻一番，環球私人銀行亦錄得同比三成增長。亞洲業務於第3季一枝獨秀，擔心單天保至尊，佔集團盈利比例達96%，稅前盈利46.5億美元中，香港佔了30億美元，微升中卻似十面埋伏，殺機處處。

劣勢已成，集團臨時行政總裁祈耀年不得不見家翁，不再預期有望於2020年達到有形股本回報超過11%的目標，未能開源，惟有靠節流。可惜，假如收入環境持續惡化，已為今年第4季以至後續期間出現重大撥備報定案，發布業績同時變相發盈警，包括可能作出商譽減值及額外重組準備，均會反映於盈利之上。

獨立股評人 胡孟青

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