羅尚沛　大市恐受制內地幣策

恒指表現對辦，重上27,000水平，雖然成交不算多，但總算可喜可賀。中美在華盛頓談判後恒指升多過跌，是最大功臣，惟最近幾天，相信指數的最大推動力，應該是好友背後力托10月期指在高位結算，把四中全會說成買入原因，聽起來有點牽強。

今個星期美國和日本都議息，市場最關注當然是美國利率會不會三連加，減息固然是市場風向，惟筆者更加擔心是如果美日一齊減息，明目張膽地恐懼經濟下滑，雖然實為各國央行行長的職責，但眾所周知，央行行長辦事不是慢半拍就是落錯藥，諸國連環減息成效不彰，可能會進一步激發基金調低明年的經濟預測。

其實今個星期至11月上旬，要倍加留意中國經濟數據。星期四公布的PMI，相信沒有人會有遐想，之後公布的10月經濟數據若顯示下行壓力進一步放大，而全球都減息唯獨中國貨幣政策仍然磨磨蹭蹭，10月就算期指能在高位結算，進入十一月就更有可能變成調整待變的格局。

美國將伊斯蘭國首領消失，很多人把事件與2011年5月拉登被擊斃後對美股影響相題並論，不過比較還比較，今時不同往日，港股與美股脫鈎，美股升都未必幫到手。而對中國而言，這個消息也不是好事，特朗普的意氣風發，增加了連任總統的籌碼，變相在中美貿易談判上可能忽然施加壓力，這點在智利APEC前要小心關注。

中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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