林嘉麒　期指大戶偷步開好倉

港股剛悶了一星期，上周恒指大部分日子波幅在200點以內，明顯缺乏方向，只有星期三令投資者醒一醒，突然下挫過近300點，考驗10天移動平均線的支持。踏入新一周，也是10月眾多焦點的一星期，恒指周初就開始異動，似乎大戶早早已部署。

首先，本周焦點是美國聯儲局議息。儘管市場普遍預期聯儲局將減息0.25厘，其可能性已增加至94%，較前一周的90%有所上升，但是焦點應放在未來的息口動向。現時，聯儲局已偷偷地開始QE，雖然是次QE被主席鮑威爾認為與10年前的QE不同，現今的只是解決流動性，不過，就算只是流動性有問題，也是問題。既然美國經濟放緩情況嚴重，QE也開始了，預期聯儲局在會後聲明或會表明繼續減息。假若成真，市場風險胃納大增，股市又會有一新輪升浪。

另一焦點是美國經濟數據，假若情況差於市場預期，也會增加未來減息或QE的憧憬。可留意，本周中公布的美國第3季GDP及周五的非農數據。此外，歐元區的經濟數據、日本與加拿大央行議息結果，英國脫歐問題也值得投資者關注。關於英國脫歐期限，有傳歐盟成員國將於當地星期一開會，討論彈性延長英國脫歐期限最多3個月至明年1月底。同時，英國國會將於當地星期一，就約翰遜提出在12月12日提前大選的動議表決，約翰遜和歐盟達成的脫歐協議則將於下月初在國會投票。假如硬脫歐不在月底出現，即使英國國會否決提前舉行大選，投資市場的恐慌程度將會大減，對股市亦是有利。

另外，從恒指期貨倉位變化可見，大戶已轉倉至下月作部署，而且方向明顯，顯然未太理會今個多事的一周，早已初步決定了下月的方向。上周五，現貨月份未平倉合約總數已大減21,857張，至105,981張；未平倉淨數減少了2,940張，至24,377張。不過，所有月份未平倉合約總數卻增加了10,256張，至174,002張；未平倉淨數亦大增10,181張，至64,387張，此數字反映大戶於上周五已有新方向。

既然整體大市走勢偏向好，估計期指結算後，下月暫時以好倉為主，恒指上望27,300點機會大大增加了。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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