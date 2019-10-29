施羅德投資管理　電力需求大　贏家逐個捉

能源轉型勢在必行，氣候變化已成為無可忽視的問題。在「去碳化」進程中，可再生能源發電所佔比例需由目前的20%提高至2050年前的85%。與此同時，能源應用「電氣化」將成為能源轉型的關鍵部分。為了盡可能利用潔淨可再生能源的潛力，在2050年前需將電力在能源組合中所佔比例由20%提高至45%。世界各國政府已制訂逐步淘汰內燃機汽車的最後期限，加上愈來愈多的消費者轉向電動汽車，這種趨勢只會不斷加快。

電動汽車1年的用電量大致相當於普通家庭1年的用電量。若需要滿足電動汽車的額外電力需求，則在2050年前需要額外增加的電力供應，相當於目前德國每年用電量的3倍，這將對電網帶來龐大的額外電量負荷。另一方面，全球人口持續增長及由氣候變化所造成的溫度上升，亦會導致電力需求增加。

為了確保電力需求的上升，整個能源體系將需要進行變革，這將為整個價值鏈帶來強勁的投資契機。為升級及改造現有的電網系統，未來需要作出龐大的投資。各城市需要安裝大量電動汽車充電站，好讓使用者能夠為汽車充電。隨着電網電量不斷增加，電纜及變電器亦需要進行升級或更換。對於一些供電基建設施已經老化及不勝負荷的國家來説，問題尤為嚴重。

美國平均年齡為25至30年的電網已經不勝負荷，而能源轉型卻只是剛剛起步。隨着電網中需要增加更多電量，供電系統的負擔亦將會增加，升級系統無疑需要大量的投資。為實現巴黎協議所制定的目標，估計2050年前需要對能源存儲、交通運輸電氣化及潔淨能源發電等領域作出120萬億美元投資，這將為投資於能源轉型的公司帶來快速的盈利增長機遇。最明顯的贏家將會是公用事業(其中許多公司已成為可再生能源專家)，以及管理及經營可再生資產的獨立發電商。

然而，亦有一些較不明顯的贏家。要將可再生能源接入電網需要興建大量新的輸電基建設施。陽光及風力充沛的地區最適合生產可再生能源，但這些地方通常遠離大城市，因此需要將這些資源接入電網。電纜及相關配件是將電力輸往主要的人口及工業中心的重要一環，因此將為生產這些設備的公司帶來商機。

另一個主要贏家是能源存儲公司。由於風力及陽光並非隨時可得，電力儲存正好可以在電網供電過剩時將電力儲存起來，在需要用電時才動用，從而解決此問題。

施羅德環球可持續投資分析師Alexander Monk及商品主管Mark Lacey

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