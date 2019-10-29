中信銀行國際　脫歐未明朗　英鎊勢受壓

上周五美國密歇根大學十月消費者信心指數終值為95.5，低於預期，但中美貿易談判再有新進展，美國貿易代表萊蒂澤及財長姆紐欽與中國國務院副總理劉鶴接近達成首階段貿易協議，受中美貿易協議取得進展帶動，美元指數上升至97.834。

上周英國首相約翰遜要求英國議會同意在12月12日舉行大選，以打破政治僵局，確保完成脫歐。市場擔心提前大選將為英國帶來更多不確定性。評級機構標準普爾表示若英國無協議脫離歐盟，可能下調其AA主權評級，由於英國脫歐問題仍未明朗化，英鎊兌美元下跌至1.2815，為近一周半以來低位。

市場聚焦在美國聯儲局本周的議息會議結果，雖然市場普遍預期聯儲局將減息0.25%，但投資者關注聯儲局會後議息聲明對往後利率調整的取態。市場預計歐盟將於周一或周二公布同意英國要求延期脫歐，並公布具體脫歐日期。由於英國脫歐仍充斥很多變數，市場預計英鎊短期將會受壓，或有機會下試1.2700美元水平。

中信銀行(國際)

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