美股收市：道指升132點　標指率先破頂

受美企季績利好帶動，美股3大指數收市上漲，當中標指率先創收市新高。道指收報27,090點，升132點或0.49%；標指收報3,039點，升16點或0.56%；納指收報8,325點，升82點或1.01%。

道指和納指的歷史最高紀錄分別是27,398點、和8,339點，距目前分別高出不足1%。

值得注意的是，標指自2018年1月首次突破2,750點以來，該指數基本在這一水平和3,000點之間波動，今年內標指此前三次升破3,000點關口均以回落告終。

EP Wealth Advisors投資組合策略主管Adam Phillips表示，說到底市場確實需要在貿易方面取得進展，這才是能夠恢復企業信心和資本支出的真正驅動力。

美國媒體分析，帶動標指再創新高的原因是企業盈利勝預期，以及企業管理層沒有在業績記者會中強調經濟衰退，反而表示不認為衰退在短期內來臨，從而利好市場氣氛。

資料顯示，在標指500隻成分股當中，有202隻已公布業績，高達78%是市場預期上限，而且當中只有32家企業提到衰退，大多數企業仍認為美國經濟良好。

看好股市的投資者希望，本周好於預期的業績報告能夠繼續推動股市向上，大約有150家標指成分股公司將於本周發布業績。

與次同時，聯儲局將從周二開始召開為期兩天的貨幣政策會議，市場普遍預計該局將於香港時間周四凌晨宣布減息。

目前市場預計10月減息0.25厘的機率為93.5%。分析師稱，相對於美聯儲是否降息，市場更加關注的是聯儲局是否會暗示減息步伐和幅度。

不過，著名「大淡友」、近年不斷狂言美股要狂插逾70%的法興首席策略師愛德華茲(Albert Edwards)逆勢唱淡，警告目前科技股的泡沫令他回想起千禧年「科網爆泡」，預計大型科技企業的股價將進入類似上次的「失控旋渦」。

他警告，目前的市場狀況就像千禧年，投資者對科技企業的長期盈利預期處於「亢奮」狀態，警告全球經濟放緩足以刺穿泡沫。

他又表示，不單止科技股有泡沫，當下次經濟衰退來臨時，全個股市也傾向崩潰，尤其是目前美國科技股的市值佔據全個股市20%以上，與2000年3月科網泡沫見頂前6個月一樣，估計一場「大屠殺」將不日上演。

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