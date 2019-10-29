【市前重點睇】美股收升　油價回軟

●美匯指數跌至97.76，離岸人民幣(CNH)低見7.0666，港匯於7.839水平上落，日圓兌美元下試109關，歐元升上1.109，英鎊高企1.285。金價挫至1,491美元。布油失守62美元關，紐油跌穿56美元。道指期貨變動不大。

●美國總統特朗普表示，美國在簽署中美部分貿易協議上的進度快於日程，並重申有可能在智利簽署中美第一階段協議。

-美國研究是否延長對340億美元中國貨暫免關稅的措施。

-美國人造肉初創企業Beyond Meat公布，於第三季，每股盈利6美仙，市場預期為4美仙，股價於盤後交易時段急跌近9%，報95.9美元。

●美國9月份商品進出口雙雙跌至1年多來最低水平，是特朗普的加徵關稅正在打擊美國經濟的最新迹象；由於進口降幅更大，9月份商品貿易逆差意外收窄。

●美國10年期國債孳息率升4.77點子，報1.842厘。

●港股ADR指數收報26,904點，升13點。

●即月恒生指數夜期收報27,066點，升152點，高水175點，成交17,542張。

●紐約期油收報每桶55.81美元，跌81美仙或1.5%；布蘭特期油收報每桶61.57美元，跌45美仙或0.7%。

●紐約期金收報每安士1,495.8美元，跌9.5美元或0.6%。

●英國富時100指數收報7,341點，升16點或0.23%；法國CAC指數收報5,738點，升16點或0.28%；德國DAX指數收報12,951點，升57點或0.45%。

●英國首相約翰遜接受延期到明年1月31日脫歐的歐盟決定，消除在周四(31日)無協議脫歐的風險。

-但約翰遜的提前大選動議遭議會否決，他旋即表示將再次嘗試。

●傳中國財政部計劃於11月發行離岸歐元債和美元債。

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