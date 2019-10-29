【專家點評】滙豐季績預示年尾經濟好大鑊？

再看其他市場，歐洲錄得稅前虧損4.24億美元，去年同期錄得稅前盈利6.34億美元；中東及北非稅前盈利3.05億美元，北美洲亦錄得稅前盈利2.99億美元，兩者按年跌幅分別為5%及56%，當中北美洲的跌幅頗為顯著。這予投資者的感覺是，亞洲以外地區的業務發展乏善足陳，致使其股價低迷，難以反映其亞洲業務價值，這顯示集團資產具備重組誘因。

此外，在業績的展望部分，集團指收入環境較2019年上半年更具挑戰性，收入增長前景轉弱的程度尤甚於其年中時的預測，故不再預期能於2020年達到有形股本回報超過11%的目標。集團將採取調配行動，將資本調離回報偏低的業務，並因應所採取的行動調整成本基礎。惟上述行動，加上收入環境若持續惡化，可能導致2019年第四季以至後續期間出現重大撥備，包括可能作出商譽減值及額外重組準備，即係變相為第四季業績「報定案」，預示年尾氣氛會幾差！

但集團同時強調，整頓回報偏低的業務以及減少風險加權資產，可讓資本及資源轉投至增長較高和回報機會較大的市場，並擬維持股息，並將普通股權一級比率維持在14%以上，又算係兜翻個底。

整體上，業務展望不容樂觀，未來重點還是要靠亞洲市場，會否藉重組凸顯集團資產真實價值，不妨等着瞧。惟短線經營環境嚴峻、裁員等調整資源的舉動，將影響股價表現，料短期波幅維持在57至64元區域，現價未見值博，宜候進一步調整再作部署。

東方產經專欄作者 帥哥

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。