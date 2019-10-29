港股受制二萬七關　滙豐領跌　友邦回軟

港股開市升破二萬七關即回吐，恒生指數曾倒跌26點，低見26,864點。國企指數升30點，主板成交250億港元。

滙豐控股連日捱沽拖低大市，股價失守60元，最新報59.3元，跌1.5%，拖低恒指42點。旗下恒生銀行亦跌逾1%。

友邦保險高開近2%後亦「散水」，股價倒跌0.5%。工商銀行、中國移動、騰訊等重磅藍籌都偏軟；建設銀行及中國平安升0.6%力頂。

其他藍籌股方面，萬洲國際績後有追捧，股價暫升7.3%；吉利汽車及中國生物製藥升2.6%及2.1%。太古跌2%，是表現最差藍籌；九龍倉置業跌1.5%。

中興通訊績後飆5.3%，高見22.7元。公司首3季純利逾41億人民幣，按年大增1.5倍；公司預告全年業績將轉虧為盈。

【09:20】萬洲飆逾8% 滙豐未止跌

中美貿戰進一步緩和，利好股市氣氛。港股開市升136點，恒生指數報27,027點；國企指數高開70點，報10,640點。

美國貿易代表辦公室周一(28日)表示，正研究是否延長對總值340億美元中國貨品暫免關稅的措施。

貿戰敏感股萬洲國際升8.2%報8.46港元，是表現最佳藍籌。該股昨日首三季純利按年增長8.4%。

友邦保險績後持續做好，股價再升1.9%報79元，貢獻恒指51點。績差的滙豐控股沽壓未止，股價低開1.4%，報59.4元，是表現最差藍籌。

其他藍籌股以吉利汽車及中國生物製藥較強勢，開市升2.7%及1.9%。重磅股方面，中國平安升1.2%；中國移動升0.7%；建設銀行升0.5%；騰訊升0.3%。

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