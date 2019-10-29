AirPods Pro鬼祟登場　市傳8色未見蹤影

蘋果公司(Apple Inc.)新產品入耳式耳筒AirPods Pro於官網鬼祟上市，預定於周三(30日)起發售，售價為1,999港元。

AirPods Pro一如市場預期，具備主動消噪功能，可根據耳朵的幾何構造和耳塞的貼合度，不停調節，隔絕外界聲音。向外式咪高風會偵測外來聲音，向內式咪高風會檢聽耳內多餘的聲音，在聽到外來聲音之前，AirPods Pro已先以相等的反噪音聲波將它抵銷。

如想聽到身邊的聲音時，只要按住耳筒柄的力度感應器，即可從主動消噪功能切換到通透模式，讓外來聲音傳進耳內。

此外，AirPods Pro具備抗汗及防濺耐水功能。咪高風的網狀聲孔擴大了，可提升大風環境下的通話清晰度。

內置電池方面，充電約5分鐘，便可支援1小時聆聽時間；充電一次可支援4.5小時的聆聽時間；如在充電盒內額外充電多次，聆聽時間則可超過24小時。

AirPods Pro亦設有個人化服務，可在無線充電盒上加上客戶名字、縮寫或電話號碼的鐫刻服務。

不過，此前傳出的包括黑、白、午夜綠等8種配色，則未於官網上見到。

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