【即市分析】本地地產股睇位翻兜？

政府放寬首置人士上車按揭成數的上限，一方面可幫助首置客上車，另一方面由於自用客亦可受惠，故亦可增加換樓誘因，樓市整體需求增，有助刺激一、二手市場，樓價繼續高企，對地產股估值亦自然起到支持作用。

其次，樓市需求增加(有能力買樓者增)，而未來數年私樓供應仍然緊張，理論上有助地產股把握樓市氣氛加快去庫存，以降低受政府將推一手樓空置稅的影響，增加盈利能見度。

至於說施政報告指擬加快農地轉換審批程序，十劃都未有一撇，「遠水不能救近火」，短期供應難望大增，故亦未見得不利地產商，嚴格而言反為樓市去除短期不明朗因素。就以去年中政府指擬將荔枝角一個臨時停車場興建過渡性房屋，以提供約200個單位，至今仍只聞樓梯響，可見政府一貫「說了等於做了」的作風，可「說了」與「做了」根本是兩回事。說到底，在增加房屋供應問題上，政府依舊是「有心無力」，低息環境持續下，撇除本地政局再現極端動盪的可能性，香港樓價尚難擺脫「易升難跌」的格局！

東方產經專欄作者 古勝

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