港股格局：陳炳強料27500點為後市關鍵

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，受部分企業業績理想帶動，美股表現向好，標指更創歷史新高，但料對港股利好作用不大。相反中美下月若能達成首階段貿易協議，將成為恒指繼續上升的動力，料上破兩萬七機會頗大。

他又指，恒指上月曾上試27,500點但無功而返，同時該位亦為8月初下跌裂口頂部，料該水平阻力頗大。若然經濟面、基本面有重大利好消息刺激，恒指以大成交上破該阻力，則確認走勢「真突破」，屆時可進一步睇好，否則應在27,500點水平止賺。至於下方主要支持在26,500點，短線若未能守穩，宜先行離場。

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