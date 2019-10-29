港股格局：陳炳強料27500點為後市關鍵
2019年10月29日 11:07
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，受部分企業業績理想帶動，美股表現向好，標指更創歷史新高，但料對港股利好作用不大。相反中美下月若能達成首階段貿易協議，將成為恒指繼續上升的動力，料上破兩萬七機會頗大。
他又指，恒指上月曾上試27,500點但無功而返，同時該位亦為8月初下跌裂口頂部，料該水平阻力頗大。若然經濟面、基本面有重大利好消息刺激，恒指以大成交上破該阻力，則確認走勢「真突破」，屆時可進一步睇好，否則應在27,500點水平止賺。至於下方主要支持在26,500點，短線若未能守穩，宜先行離場。
滙豐控股(00005)第三季業績差過預期，並預告下季或出現重大撥備，績後遭多間大行唱淡。陳認為滙控盈利前景未能樂觀，料股價於60元關岌岌可危，但於50元關有強大技術支持，主要由於該股息率高，對長線投資者有一定吸引力，同時中美貿談進展良好，料可利好美國經濟，未來減息預期或降低，對國際銀行股有利。他建議，有貨在手的投資者，可待反彈至60元樓上才離場，若冇貨在手，亦可在50元水平再作吸納。
中國人壽(02628)早前已發盈喜，預料首三季股東應佔溢利按年飆升1.8倍至2倍，陳認為，如果今日公布的業績對辦，股價有機會進一步升破20元阻力，屆時可考慮追勢，但若未能破位，股價則會重返上落格局，下方支持約在18元水平。
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