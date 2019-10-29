摩通：香港銀行未來兩年盈利凍過水 最差賺少67%
2019年10月29日 11:07
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摩通建議減持恒生銀行。
摩根大通發表報告指，香港持續數月的示威活動，經濟環境惡化以及房地產價格下跌，可能威脅香港銀行作為客戶儲蓄「避風港」的地位，對香港的銀行持「謹慎」觀點。
摩通假設香港住宅樓價及租金下跌30%，寫字樓租金下跌40%進行壓力測試，令抵押貸款和房地產貸款的信貸成本上升。預計包括恒生銀行(00011)和東亞銀行(00023)在內的香港本地銀行，明年利潤可能會下降24%至45%；2021年下降39%至67%，料將導致股本回報率和核心資本緩衝大幅下降。
該行將恒生銀行評級自「中性」下調至「減持」，目標價由200元大削至142元。分析師指出，恒生銀行資產組合集中在港元，預期相對同業來說可能較傷。該行又將中銀香港及東亞銀行的目標價降至30.6元及17.2元。
報告指，香港的社會衝突已經持續超過四個月，且沒有緩和的迹象。雖然香港政府已經提出了支持政策，包括增加對小企業的貸款和削減銀行的資本緩衝，以緩解經濟下滑，但「歷史表明，在根本問題解決之前，持續的上漲不會實現」。報告預期，未來6至12個月之內，香港的銀行料不會跑贏恒生指數。
本月初，另一家大行摩根士丹利已唱淡香港銀行業，更力數四大負面原因，將行業展望降至「謹慎」，更籲投資者沽滙豐控股(00005)及恒生銀行，投資評級從「與大市同步」下調至「減持」。同時，由李國寶任執行主席的東亞銀行亦遭狂踩，最差情況股價恐冧近45%。
銀行股周二(29日)股價偏軟，滙控、恒生及東亞俱跌逾1%。
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