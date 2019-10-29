【即市分析】眾安在綫1個月飆5成 仲有得升？

眾安在綫是內地的互聯網保險巨擘，業務集中線上，具備新經濟股及內險股的雙重身份。近日更得益於公司早年組建的區塊鏈團隊，致力探討融合區塊鏈與產業創新，據悉至今提交逾100項專利，令公司化身相關概念股。此外，公司今年業績不俗，9個月原保險保費收入總額約99.35億元人民幣，按年增21%。

參考大摩研究報告，指出公司業務發展符合預期，包括下半年的保費增長加速及明年轉盈，料可引發新一輪重估。估計眾安股價將於未來60日上升，機率為60至70%，投資評級為「增持」，目標價30元，以昨收報28.25元計算，上望升幅僅約6%。

走勢方面，眾安5月以來營造一個大型圓底，近日股價配合成交突破向上，MACD牛叉持續擴闊，14天RSI上揚，似乎預示股價仍有力再上。不過，公司股價不足一個月升逾5成，宜待調整再出手，短線回吐守26元樓上仍可考慮，中線上望30元，穿24元止蝕。

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