【地產專題】十大屋苑交投增15%　美孚樓價彈半成跑出

買樓首期門檻降低，引發二手樓市極速反彈。10月份十大指標屋苑平均成交實用呎價，佔6個都較9月底上升。當中荔枝角美孚新邨升4.5%最多，一房戶呎價再撲1.5萬元。至於成交方面，各屋苑期間暫錄223宗買賣，創半年單月新高，按月再多14.9%。

政府出招谷起樓價及成交量。中原資料指出，本月10個屋苑交投量，有7個已超上月全月水平，漲幅介乎11.8%至逾2.1倍，當中3個錄得逾1倍升幅。

該行陳永傑指出，施政報告放寬按揭成數後，樓市氣氛好轉，買家入市信心增強，下半月成交量急速上升。尤其是市區千萬元以內的單位，吸引大量用家睇樓入市，預料旺市將延續至11月。

該行數據顯示，市區樓表現理想。美孚新邨本月平均呎價達13,690元，為7月後最高，成交量亦增1.4倍至24宗。該行馮健平解釋，按保樓價上限提升，等於為樓市「減辣」，樓價600萬至1,000萬元單位直接受惠，上車及換樓客即時入市。

他續指出，近日該屋苑成交單位，包括2期吉利徑21號高層A室，實用面積459方呎，經議價之後，獲外區上車客以680萬元承接，呎價14,815元。原業主持貨14年，單位帳面升值3.1倍。

此外，鰂魚涌康怡花園10月平均呎價報16,879元，按月增幅達3.8%，為升幅次高。據悉，該盤同期暫錄6宗交投，較9月全月多兩宗。

茶果嶺麗港城同樣價量齊升，該盤平均呎價升0.2%至13,988元。本月暫錄25宗買賣，較9月全月升逾兩倍，為眾屋苑升幅最大，屬去年1月後新高。市場消息透露，項目36座低層戶，實用面積687方呎，剛售950萬元，較月初同戶型單位，做價再高約50萬元，呎價13,828元。

新界二手上車盤樓價亦向上。中原伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊平均呎價10,538元，按月漲1.3%。而於過去周六、日再錄11宗成交，為六年半以來最旺的周末，帶動本月交投量增至61宗。他預期，若果業主加價幅度溫和，買家入市決定會持續積極。

至於沙田第一城本月平均呎價約17,300元，亦升0.2%。不過，本月僅錄16宗成交，對比上月全月下跌約61%。該行黎宗文說，二手市氣氛明顯好轉，不少業主即時心雄，叫價相當進取，窒礙部分用家入市意欲。

世紀21奇豐李嘉文另指出，該盤41座低層D室兩房戶，實用面積304方呎，放盤一個月，零議價下售510萬元，呎價16,776元。

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