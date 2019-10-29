瑞銀：未見客戶資金外流迹象　料內地雄霸5G手機市場

瑞銀財富管理投資總監辦公室股票分析師Sundeep Gantori指出，中國將於明年成為全球最大5G智能手機出口市場，料佔近50%出口份額，遠超美國和歐洲等主要市場；2020至2022年整體電訊商資本開支將錄得雙位數增長。他預計，中國將進一步鞏固在國際科技的領導地位。

他續稱，在5G技術逐步成熟下，亞洲勢主導全球智慧城市的發展。其中粵港澳主要城市深圳、廣州、香港及澳門等，在創新科技、晶片設計、金融、旅遊等方面各有優勢。人力、資金、資訊高度流通將有利智慧城市發展。

他又看好內地區塊鏈相關行業的發展，樂見內地政府重視區塊鏈領域，特別在金融、物流、供應鏈管理等領域。他預期，內地區塊鏈行業在十年內有顯著的發展。

瑞銀財富管理亞太區聯席主管及瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲指，雖然香港近月社會不穩，加上全球經濟放緩，但未見客戶資金外流的迹象。惟她指，近期客戶較多查詢香港以外的記帳中心服務。她強調，大灣區的發展潛力吸引不少外資選擇香港為進入內地市場的基地。

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