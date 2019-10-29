龔成　「現金」與「想法」　你會點揀邊樣？

如果給你選擇，你想獲得一筆「現金」，還是獲得一個「想法」呢？

相信大部分人會選擇「現金」，甚至不需要問那個「想法」是甚麼，「現金」的數目是多少，因為大部分人對錢的概念仍只停留於「現金」。

--賺錢想法比錢更重要--

一個能產生現金的概念，比「現金」更重要，這個概念不一定是指一盤生意，可以是一套投資方式，又或一種商業策略，賺錢方法。例如懂得借低息再投資高息資產，你可能會說這麼簡單的道理不用多說，但現實卻是，知道的人多，真正懂得的人少，真正去做的人更少。

有智慧的人，將不斷產生金錢「想法」，而每個「想法」，都可以變出更多金錢，即是說，「想法」可以在沒有本金的情況下，得出無本生利的結果。

--市場常利用想法去賺錢--

多年來，將公司包裝上市都是將「想法」變成金錢的好方法，當市場產生泡沫時，只要你能將這個泡沫的主題用想像力發揮一下，好好包裝一翻，便能大賺。

就以多年前的科網股為例，當時只要該新股的名稱有個網字，就會有無數人排隊去付出金錢，搶着去給你，向你購買一個概念，當時更出現40萬港人搶着認購某網絡股，更在排隊認購時出現逼爆玻璃的奇景，可見「想法」的價值。

講得好聽他就是賣前景賣將來，即是將「前景」這個「想法」變成金錢。講得不好聽就是將泡沫包裝，將「泡沫」這個想法變成金錢。所以，錢只是一個「想法」。

當你有一個不俗的賺錢「想法」，就可以從不同的途徑得到資金，將「想法」變成具體，當然你要有良好的執行力，就能將「想法」變成金錢。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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