【午市重點睇】圓匯受壓 金價偏軟
2019年10月29日 12:03
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●亞洲市，美匯指數報97.7；圓匯弱見109.07；歐元兌美元報1.109；英鎊企1.284。港匯處7.8402。離岸人民幣(CNH)在7.05水平。金價低見1,490美元，布油報61.51美元，紐油報55.69美元。道指期貨反覆偏軟。
●港股受制二萬七關，恒生指數半日跌106點或0.4%，報26,784點。https://bit.ly/2NiQO8J
-異動股：股東減持，平安好醫生曾跌近半成。
-異動股：佳景炒高逾1倍，出售橫琴新區物業。
-五龍電動車折讓逾10%配股，淨籌5,400萬元。
-新股專輯：JS環球生活擱置上市計劃。
-新股專輯：傳中國飛鶴國際配售已獲足額認購。
-兩內地發展商擬下月在港IPO，共集資逾28億元。
-摩通：香港銀行未來兩年盈利凍過水，最差賺少67%。
●【即市分析】
-眾安在綫1個月飆5成，仲有得升？https://bit.ly/34dUwHE
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●A股快報：滬深三大指數半日收市跌0.03%至0.4%。https://bit.ly/31VG7yb
●亞洲股市：日股中段升約百點。https://bit.ly/2MVIhtp
●港元拆息︰隔夜息跌穿1厘，降至0.97厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0617，較上日上調145點子，結束兩連跌。
●人行淨回籠2,500億元人民幣。
●港府：目前逾550間金融科技公司在港營運。
●傳抖音母企擬明年首季在港IPO。
●恆大．珺瓏灣開售：第2天售158伙，準買家登記揀樓。
●傳比特幣挖礦機生產商嘉楠耘智已申請美國IPO。
●AirPods Pro鬼祟登場，市傳8色未見蹤影。
●Starbucks拓虛擬貨幣消費者App，明年測試。
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