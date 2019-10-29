【專家點評】金價整固料快掀升浪

傳統上，黃金和股票呈負相關性，市況不明朗時，黃金的避險功能或有助減低投資組合所受到的衝擊。近期金價已升上每安士1,500美元水平以上，後市或有上升空間。

我們認為，支持金價走高的因素有四個。第一，面對環球經濟一路走下坡，引發了環球央行的減息潮出現。由於黃金沒有利息，所以減低了持有黃金的機會成本。第二，中美貿易戰牽連甚廣，令環球衰退的風險有所增加。第三，中東地緣政治風險和美國明年大選的不確定性，亦可能增加未來市場的波動性。第四，近年環球央行特別是中國和印度方面積極買入黃金，均有利於金價表現。

我們預期，金價的升勢可能會更持久，未來1至2年有機會再創新高，上試每安士2,000美元水平。值得留意的是，我們看淡中長線美元表現，美匯指數長線可能貶值約10%。過往歷史顯示，每當美元貶值10%，金價有機會升值8至15%。

技術上，現貨金兌美元早前於收窄三角形態出現76.4%回調後反彈，似乎整固的情況快將完結。我們傾向相信金價會向上突破，初部阻力或為1,506美元。若升穿1,520美元，另一輪升勢有機會重現，有機會上試1,557美元。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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