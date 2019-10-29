【瑞通推介】美團回吐　資金撈牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者對中美貿易談判樂觀，加上美企季績利好帶動，道指隔晚收報27,090點，升132點，標普500指數創收市新高。

恒指周一(28日)收報26,891點，升223點，盤中高位曾升破兩萬七關口。周二(29日)早段曾再度升穿兩萬七但未能企穩。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾2,900萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,800萬元，反映早前部署好倉的投資者沽貨，另有資金看跌後市。周一其牛證街貨重貨區為收回價26,400至26,499點，而熊證街貨重貨區為收回價27,600至27,699點。

兩隻「同股不同權」架構股份小米集團和美團點評周一正式納入港股通交易名單，隨即獲北水追捧。小米周一錄5.16億元港股通淨買盤，股份收升1.4%於9.19元，收復100天線，連升4個交易日累漲3.8%，但盤中受制於9月高位9.5元。該股周二早段回吐逾3%。輪證資金流方面，周一分別有逾350萬和10萬元淨流入其好倉和淡倉。

美團周一錄19.55億元港股通淨買盤，首日即成為北水淨買入最多的股份。該股周一在成交配合下曾升超過7%，高見97.15元，逼近上市高位97.4元，收市維持近3.5%的升幅於93.7元。周二早段曾回逾2%，一度跌穿92元，其後跌幅稍為收窄。輪證資金流方面，周一有超過1,800萬元淨流出其好倉，為近期最多，淡倉同日則有270萬元淨流入。

歐盟同意將英國脫歐期限延長至最多明年1月31日。不過，滙豐控股截至9月底止第三季列帳基準除稅前利潤按年下跌18%至48億美元，並預警第四季可能出現重大撥備，被券商看淡，其股價周一在績後急挫，收報60.25元，跌2.3%。周二早段跌勢未止，暫連跌3日，跌幅逾1%，再失60元關口，亦跌穿周一的即市低位，技術上考驗50天線(59元)支持。周一分別有近200萬和460萬元淨流入其好倉和淡倉。

有券商把吉利汽車評級由減持升至持有，並將其目標價大幅上調逾五成。該股周一收報14.68元，升3.5%。周二早段再升逾2%，升穿15元，再創超過五個月高。周一有近400萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有27萬元淨流入。

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