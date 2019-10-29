調查：近2/3香港新晉富裕階層對個人財富增值感憂慮

嘉信理財香港發布「2019年香港新晉富裕階層財富健康指數」，調查發現，香港新晉富裕階層面對照顧自己及家庭的沉重財務壓力，並對全面了解環球多元化投資及適時理財計劃的需求殷切。

是次調查訪問了1,010名，年齡介乎18至66歲的香港新晉富裕階層，每月收入介乎2萬至8萬港元。

調查發現，近2/3受訪者對個人財富增值感到憂慮，大部分面對照顧自己及支持家庭的財務壓力。

4/5受訪者受家人或朋友在社交媒體分享有關投資或儲蓄資訊影響而購買資產。

97%受訪者具備風險意識。同時，近半受訪者認為自己屬於「漸進型」(26%)或「進取型」(19%)投資者。由於逾半受訪者缺乏對環球多元化投資全面了解，只有19%表示其理財組合具多元化。

只有3%受訪者認為自己具備適時的理財計劃，導致他們對達到財富目標的信心較低。

1/3受訪者認為其投資組合的價值有限，而毋須諮詢理財顧問的意見，但就對可靠理財顧問提供更多專業建議(49%)以及更全面理財投資知識(50%)需求殷切。

該公司董事總經理方碩穩表示，香港新晉富裕階層對財務回報寄予厚望，同時承受很大壓力，期望改變本身不甚滿意的財務狀況。當中的壓力主要來自人口老化，故此要承擔照顧自己及家人的經濟需要。然而，他們缺乏對環球多元化投資和適時理財計劃的全面了解，因此在扭轉財務狀況方面面對挑戰，反映他們需要更多投資教育，以改善其財富健康狀況。

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