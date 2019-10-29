投資者小心！倘「她」當上美總統　股市恐瀉25%

美國總統大選將於2020年11月舉行，已宣布參選的美國民主黨參議員沃倫(Elizabeth Warren)，似乎不太得到股壇人士歡心。繼華爾街警告，市場要當心「沃倫調整」後，最新又有大鱷發炮，指美股將因沃倫而陷入困境，不排除會暴跌逾兩成。

外媒消息指出，因估中1987年股災而一戰成名的知名對沖基金經理瓊斯(Paul Tudor Jones)表示，若沃倫贏得2020年總統大選，標指將下跌約25%，主因是她提倡財富稅。瓊斯又引用其對沖基金公司Tudor Investment的調查指，沃倫當選總統，將令美國經濟增長自今年預計的2%以上，下降至僅1%。

沃倫立場「民粹」，主張向美國非常富有家庭徵收2%稅項，她提出的全民醫保計劃及對私募股權的監管新法，均讓華爾街擔心。

事實上，已有不少分析員預警，沃倫將會傷害到股市前景。券商Jefferies生物科技分析員Michael Yee認為，沃倫將繼續為2020年美國總統大選增添不明朗因素。另外，投行Moffett Nathanson則指，若沃倫當選總統，將顯著提高了多個行業的制度風險，例如電訊業。

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