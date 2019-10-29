樓價UPDATES︰御金．國峯一房戶6年僅賺45萬

二手業主趁市旺出貨，西南九龍御金．國峯一房單位，以755萬港元沽出，逾6年多帳面只賺45萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西區學士臺1座高層G室，實用面積649方呎，套三房間隔，向東南，望山景，以1,238萬元易手，實用呎價19,076元，原業主於1988年10月以113萬元買入，持貨31年帳面獲利1,125萬元，單位升值接近10倍。

●北角維峯中層B室，實用面積288方呎，一房間隔，獲買家以720萬元承接，實用呎價25,000元，原業主於2013年購入上址自住，當時作價608萬元，持貨6年至今沽售，帳面獲利112萬元，單位期內升值約18%。

●鰂魚涌太古城成交活躍，10月至今已錄得約21宗買賣成交，比9月全月多約40%，其中南海閣中層G室，實用面積約587方呎，為兩房間隔，叫價由1,130萬元議價至1,100萬元成交，實用呎價約18,739元，原業主於2013年8月以約818萬元購入，轉手帳面獲利約282萬元，物業升值約34%。

●西灣河嘉亨灣10月錄得8宗成交，平均實用呎價20,567元，其中5座高層H室，實用面積314方呎，一房間隔，望樓景，月尾剛交吉，即以740萬元易手，實用呎價23,567元，屬項目上車盤，原業主於2008年以308萬元買入，持貨11年帳面獲利432萬元，單位升值140%。

●小西灣藍灣半島9座高層C室，實用面積811方呎，套三房間隔，望藍塘海峽及清水灣海景，獲買家以1,460萬元承接，實用呎價約18,002元，原業主於2009年5月以635萬購入，持貨10年，按買入價計算，帳面升值1.3倍，獲利約825萬元。

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九龍區

●西南九龍御金．國峯6座低層D室，實用面積454方呎，一房間隔，望街景，獲買家斥資755萬元承接，實用呎價16,630元，原業主於2013年7月以710萬元買入，持貨逾6年沽出，單位帳面獲利45萬元離場。

●西南九龍瓏璽3座低層C室，實用面積896方呎，套三房連工人套間隔，吸引本地家庭客承接，成交價1,863萬元，實用呎價約20,792元，原業主於2011年7月斥資約1,237.73萬元購得，轉手帳面獲利625.27萬元，升值約50.5%。

●奧運站維港灣8座中層H室，實用面積約464方呎，兩房兩廳間隔，早於本月初以980萬元放售，直至近日以933.8萬元交吉沽出，減價46.2萬元或約5%，實用呎價約20,125元，原業主於2009年10月以約416萬元買入，持貨10年帳面獲利約517.8萬元，單位升值逾1.2倍，屋苑本月暫錄約3宗二手成交，平均實用呎價約20,604元。

●將軍澳新寶城2座高層A室，實用面積約436方呎，兩房兩廳間隔，本月初叫價710萬元放售，經議價後微減5萬元，並以705萬元交吉易手，實用呎價約16,170元，原業主約於2009年2月以約201.3萬元購入，持貨約10年帳面獲利約503.7萬元，物業升值逾2.5倍，該盤本月累錄6宗二手成交，平均實用呎價約16,852元。

●將軍澳天晉II第5B座高層D室，實用面積702方呎，套三房間隔，享市景，以1,200萬元成交，實用呎價17,094元，原業主於2013年2月以885萬元購入，持貨6年轉手賬面獲利315萬元，單位期內升值逾35%。

●將軍澳居屋頌明苑D座翠明閣低層3室，實用面積401方呎，屬兩房間隔，吸引同區公屋客承接，第二市場成交價371萬元，實用呎價約9,252元，新買家認為單位價錢合預算，加上睇好後市，怕「買少見少」，故爽快入市，該盤本月暫錄約3宗買賣成交。

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新界區

●粉嶺逸峯1座高層E室，實用面積約299方呎，開放式間隔，近日以453萬元沽出，實用呎價約15,151元，原業主於2016年7月以315萬元購入，持貨三年轉手帳面獲利約138萬元，物業升值逾44%，屋苑本月暫錄兩宗二手成交個案。

●大埔新峰花園2座高層E室，實用面積751方呎，以820萬元獲買家承接，實用呎價10,919元，原業主早於1994年購入上址，當時作價422萬元，持貨至今將單位轉售，帳面獲利398萬元，單位25年升值約94%。

●馬鞍山迎海．駿岸8座低層G室，實用面積546方呎，兩房連儲物房間隔，開價約850萬元，議價後以828萬元易手，實用呎價15,165元，新買家為用家，原業主於2016年以773萬元購入單位，持貨3年沽出帳面獲利約55萬元離場，單位升值約7.1%。

●施政報告公布後，馬鞍山二手買賣明顯加快，月初至今暫錄約100宗成交，當中私樓佔約79宗，包括天宇海3B座低層C室，實用面積約743方呎，套三房間隔，新買家之前一直租住物業，近年有物色心儀單位，終決定入市做業主，原業主月前叫價約1,020萬元放售，雙方議價後終以975萬元成交，實用呎價約13,122元。

●大圍恒峰花園2座高層E室，實用面積639方呎，套三房間隔，以850萬元易手，實用呎價13,302元，原業主則於2007年以302萬元購入，持貨12年沽出帳面獲利548萬元，單位升值約1.8倍。

●天水圍栢慧豪園本月錄9宗成交，其中2期栢慧豪廷8座高層G室，實用面積502方呎，兩房間隔，近日以595萬元沽出，實用呎價11,853元。原業主於2014年12月以392萬元買入單位，現轉手帳面獲利203萬元或52%。

●元朗Grand YOHO第10座低層D室，實用面積519方呎，兩房間隔，開價850萬元，近日議價至835萬元成交，實用呎價16,089元，原業主於2016年9月以771.8萬元買入單位，持貨約3年，見近期樓市回暖，趁勢沽貨，帳面獲利約63.2萬元或8%。

●元朗爾巒菲利提諾大道7座低層A室成交，實用面積774方呎，四房套房間隔，5月中叫價980萬元，最近議價至865萬元沽出，實用呎價11,176元，新買家為換樓客，見政府放寬按揭成數，買樓首期大減，立即出動物色新居，快速決定入市上址，原業主於2014年2月以627.1萬元買入，現沽出單位，帳面獲利237.9萬元或38%。

●荃灣麗城花園2期2座高層F室，實用面積572方呎，三房間隔，享內園景，叫價710萬元，減價15萬元，至695萬元沽出，實用呎價12,150元，新買家為用家，價錢亦合理，原業主於2010年4月以250萬元買入，是次轉手，帳面獲利445萬元，單位期內升值1.8倍。

●青衣翠怡花園8座低層A室，實用面積約436方呎，兩房間隔，以626萬元易主，實用呎價約14,358元，原業主在2013年6月以約373.8萬元買入，持貨6年轉手，帳面獲利約252.2萬元或升值約67%，屋苑本月暫錄得四宗二手成交，平均實用呎價約14,531元。

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