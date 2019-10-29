美著名經濟學家：聯儲心知大鑊　經濟劫數難逃

外國傳媒報道，美國著名經濟學家、自稱持有大量美債及黃金的資深基金經理、Pento Portfolio Strategies創辦人Michael Pento警告，如果美國聯儲局停止向經濟泵水，下場經濟蕭條將很快到來。

他說：「這就是聯儲局恐慌的原因。如果有人仍然相信該局是無所不能、或未卜先知，那就玩完了。」

Pento估計，面對着破紀錄的家庭及企業債務，聯儲局在周三(香港時間周四(10月31日)凌晨2時)會減息0.25厘。他說：「這不是量化寬鬆，而是有類固醇的量化寬鬆，每個人都知道，這個量化寬鬆政策是永久性的，就像任何『香蕉共和國』都會做或已經做的那樣。」

所謂「香蕉共和國」，是美國俚語，意指一個經濟體系屬於單一經濟、擁有不民主或不穩定的政府。

他警告，聯儲局明白下次經濟衰退不會是溫和，故不斷為市場泵水，希望能逃過厄運。不過，他看淡劫數難逃，說：「股市最終的跌幅將是巨大的、是高水平，回看上世紀大蕭條，失業率狂飆，數以百萬計的人失業，同一樣的事情如今可能會...更糟糕。」

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