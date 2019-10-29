貿發局：過去多月香港展覽活動未有受影響

近月社會示威活動不絕，但香港貿發局副總裁劉會平指，過去多月的展覽活動未有受到影響，全部順利舉行，而未來的展覽亦將按原定計劃舉辦。至於因香港社會情況，海外商家或擔心自身安全、交通便利及實際生意合作機會，令訪港卻步，貿發局有提供相應支援。包括向訪港商家提供手提電話方便即時通訊；在機場出閘位置擺放貿發局攤位，方便員工接待訪港商家；亦有提供直通巴士在機場接載商家離開等。另有事先安排更多與潛在貿易合作夥伴見面的機會，吸引海外商家訪港。

由香港貿易發展局與香港特區政府合辦的第九屆「亞洲物流及航運會議」將於11月19至20日假香港會議展覽中心舉行。今屆會議以「聯繫與創新：於挑戰中航行」為題，重點探討三個議題，包括亞洲供應鏈連通、電子商貿客戶體驗與供應鏈管理及物流科技，並廣邀超過60位物流及航運界專家及行業翹楚發表演講。會議預計吸引來自約25個國家及地區、約二千名業界精英參與。

另立法會議員易志明 (航運交通界)出席「亞洲物流及航運會議」傳媒午宴時，稱業界歡迎施政報告就船舶出租商及合資格船舶租賃管理商提供稅務優惠。他指，香港身為自由港，清關快，另有完善金融體系，若享稅務優惠，航運業競爭力就可大大提升。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。