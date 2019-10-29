金管局：銀行今年首8個月整體貸款增長4.9%

香港金融管理局於提交立法會的文件顯示，香港零售銀行的資產質素維持相若水平，其特定分類貸款比率由2019年3月底的0.52%，微升至6月底的0.54%。銀行體系的整體特定分類貸款比率，於6月底維持在0.56%。

今年首8個月，銀行整體貸款溫和增長4.9%，以年率計則增加7.3%。零售銀行香港業務上半年淨息差進一步擴闊，按年增5點子至1.62%，惟及至第三季數據仍未公布。

至於銀行業開放應用程式介面(API)進程，銀行於本月底前落實開放API第二階段，以處理銀行產品及服務申請。第三及第四階段，金管局預計於2020年底左右公布一套技術標準，然後訂定具體實施時間表。

國際貿易方面，今年首8個月，經香港銀行處理的人民幣貿易結算額共3.5萬億元人民幣(下同)，至8月底，人民幣銀行貸款餘額為1,319億元，未償還人民幣點心債餘額為1,644億元。點心債券發行方面，今年首8個月發行量254億元。

香港按揭證券於今年5月推出保單逆按計劃，為60歲或以上人士提供另一退休規劃，截至今年9月底，共接獲超過800宗查詢，原則上已批准約20宗申請。保單逆按計劃參考安老按揭計劃的商業模式，讓借款人利用壽險保單作為抵押品，向貸款機構提取保單逆按貸款。

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