末日博士解畫！為何下次衰退真係會「無得救」？

外國傳媒報道，曾準確預言2008年爆金融危機，而獲得「末日博士」稱號的紐約大學經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)最新警告，近日全球緊張局勢得以緩和，加上美國聯儲局、歐洲央行，以及中國人民銀行等主要央行持續向市場放水，金融市場反應正面。一切像是天下太平，但其實距離衰退只是「時間問題」。

他指出，在經歷了上次金融危機後，全球公共及私人債務持續攀升，已到了極高水平，只要目前的不明朗因素被引爆，例如中美貿易戰、英國脫歐、中東局勢、阿根廷政局等，新一場衰退就會來臨，只是時間問題。

當下次危機來臨時會怎樣？他表示，目前市場已有共識，就是各國政府會發現「救市彈藥不足」，因無論是財政政策或貨幣政策，再能做到的已不多，其中，貨幣政策更已到極限，例如日本、歐元區，以及一些小型的發達國，現時已實行負利率，甚至仍然進行量化寬鬆(QE)。既然未到衰退已如此，真正衰退來臨就更無能為力。

他警告，不要天真地認為，全球政策制定者能想到「創新性破壞」的方法去解決問題，他們絕對不會讓每一家「殭屍企業」清盤、亦不會讓銀行及主權機構破產，因他們會承受巨大政治壓力，一定不會容許「全面蕭條」及通縮。因此，要他們接受「置之死地而後生」的概念是瘋狂的，他們反而會容許「放水」成為半永久化的政策，並無可避免地加大財政赤字，甚至直接向人民派錢，而不是向銀行泵水，以應付下次衰退。

不過，魯比尼警告，只要看看日本，就知道「瘋狂放水」不能避過衰退。再者，目前情況有別於2008年！回看當年金融海嘯，是由「需求恐慌」所致，即宏觀經濟狀況令民眾及企業對信貸需求劇減，政府仍可以透過大量放水來挽救。如今市場則早已水浸，如果下次衰退來到，反而會出現「永久供應恐慌」，即水浸程度更激，可能會導致「滯脹」(通脹高於經濟增長)。

因此，屆時再向市場泵水已不能解決問題，即無論是財政或貨幣政策，也無濟於事，政策制定者反而可能會因面對通脹而被迫加息，情況猶如1970年代的石油危機，將令公共債務處於更高風險。

再者，若經濟不景氣，很多企業、銀行，甚或主權機構，會面對破產問題，而不僅僅是周轉不靈，如果繼續讓它們生存下去，只會是「殭屍化」救市，解決問題的根源方法是狠心地撇帳。

總之，當下次衰退來到，人們就會明白目前的放水政策根本無用。不過，政策制定者一定會受到壓力，不能眼白白地看着企業骨牌式倒下，故必定有一些「瘋狂」政策出台，例如直接向人民派錢，但最終又只會延長痛苦，對長遠傷害更大。

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