【市後重點睇】日圓金價回升 道期靠穩
2019年10月29日 16:14
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(美聯社圖片)
美匯指數報97.8；圓匯回升至108.9；歐元兌美元報1.109；英鎊企1.2852。港匯處7.8406。離岸人民幣(CNH)續守7.05水平。金價升見1,494美元。油價偏軟，布油及紐油分別報61.26及55.44美元。道指期貨跌8點。
●市後關注點
-21:00 美國8月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數
-22:00 美國9月待完成房屋銷售、美國10月消費信心指數
●港股受制二萬七關，恒生指數全日收報26,786點，跌104點或0.39%。滙豐控股績差連日捱沽，收報59.45元，跌1.33%。騰訊收報317元，跌1.55%。https://bit.ly/2NiQO8J
●A股快報：滬綜指跌25點，外資連續4日淨流入。https://bit.ly/31VG7yb
-勢成第14家A+H銀行！郵儲行A股11月7日招股。
●亞洲股市：日股收升106點，原材料股炒上。https://bit.ly/2MVIhtp
●【股匯攻略】美匯指數反覆靜待聯儲局議息。https://bit.ly/2JwMZeT
●【專家點評】
-金價整固料快掀升浪。https://bit.ly/32XItxU
-內銀放榜工行動力較佳。https://bit.ly/2NgGzle
-新華保險憧憬佳績。https://bit.ly/2MSSoz5
●恆大．珺瓏灣開售：料逾50伙暫獲認購，兩日累沽逾200伙。
●傳抖音母企擬明年首季在港IPO，內媒報稱消息有誤。
●咖啡銷量大降，越南10月出口意外轉跌0.8%。
●社科院經濟藍皮書：料今年內地經濟增長6.2%。
●內地批出12個國產遊戲版號，騰訊代理Switch遊戲有份。
●調查：近2/3香港新晉富裕階層對個人財富增值感憂慮。
●經濟堪憂！上半年全球外國直接投資大跌20%。
●投資者小心！倘「她」當上總統，美股將暴跌25%。
●內地披露上季電訊業經營不良名單，騰訊附屬在列。
●美著名經濟學家：聯儲心知大鑊，經濟劫數難逃。
●愛海頌25伙加價最多1.5%，新增建築期上會優惠。
●股王褪色！沽空騰訊再買對家，成為今年穩贏交易。
●外媒分析：中國10月經濟暫未見明顯復甦。
●金管局：銀行今年首8個月整體貸款增長4.9%。
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