網上置業？內地電商京東首向港人開放購房優惠

京東公布，香港「11.11京東全球好物節」將於本周五起一連11日舉行，以「最大優惠力度」作招徠，為香港用戶推出「超級百億補貼千億優惠」，以及額外香港專屬優惠逾5,000萬元人民幣。優惠商品包括手機、數碼產品、家電、日用品、服飾等。

商品優惠方面，香港新用戶將獲得188元新人大禮包、每天大額優惠券、大牌手機五折秒殺、家電天天搶五折等。支付優惠方面，Mastercard信用卡持卡人在促銷期間購物滿99元，可減20元；運費優惠方面，京東為香港用戶推出自營商品購物滿199元、10kg內免運優惠。

另外，公司為香港用戶帶來「好放心」的無憂電商購物體驗，包括提供24小時多渠道查詢服務、7天內質量問題免費退貨、1年內商品可享在地維修補償等。同時實現訂單24小時通關，95%訂單只需3個工作天即可送達的服務承諾。

除此以外，京東更首次向香港合資格居民開放內地購房優惠，新樓盤全額支付五折起，樓盤地區遍布海外，包括泰國、澳洲、日本等；國內城市則包括北京、上海、深圳等。京東全球售業部主站全球售總監王珍指，實體購物線上化愈來愈普遍，引入樓盤銷售服務是希望便利消費者跨地域消費，產品亦不再局限於日常用品及電器產品。她期望透過雙十一活動，令更多香港用戶以更優惠價錢買入內地房地產，令這項服務更普及。

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