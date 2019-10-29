國壽首三季淨利潤577億人幣 按年升1.9倍
2019年10月29日 16:35
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中國人壽(02628)公布，今年首三季，營業收入6,240.24億元人民幣(下同)，按年升15.4%，歸屬於母公司股東的淨利潤577.02億元，按年升1.9倍，每股收益2.03元。新業務價值按年增長20.4%。公司核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率分別為262%和272.14%。
首三季，公司實現保費收入4,970.47億元，按年增長6.1%。實現首年期交保費990.53億元，增長4.7%；續期保費達3,348.32億元，增長5.9%；短期險保費612.15億元，增長31%。
截至9月30日，公司投資資產為34,391.15億元，較2018年底增長10.7%。首三季公司實現總投資收益1,344.87億元，總投資收益率升至5.72%，淨投資收益1,139.03億元，淨投資收益率4.83%，按年升21個基點。
單計第三季，營業收入1,667.91億元，按年升24.6%，歸屬於母公司股東的淨利潤201.03億元，按年升4.8倍。
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