銀行Cut Costs連半杯水都要慳　結果...

呢位銀行舵手狠手Cut Costs，連員工枱面半杯水都唔放過。結果，就係呢種整頓浪費、嚴控支出嘅策略，令間銀行盈利年年升逾一成，股價由嗰位舵手在位3年以來升咗1.35倍！

講嘅係印尼最大私營銀行Bank Central Asia(中亞銀行，BCA)，話說Armand Wahyudi Hartono喺2016年中升任該銀行董事副總經理，佢上場幾星期，發現員工放工枱面留低半杯水，第二朝立即下令限制銀行總部提供嘅飲用水量。

「唔浪費」可以話係BCA嘅公司文化，唔單止水，佢哋所有員工上網都有指定Quota(配額)，話之你係高級定前線，都一視同仁要遵守。就連會議室亦唔係免費任用，有需要用到嘅部門，唔該畀錢。

辣得滯？又未必，比着你喺自己屋企，咪一樣會咁慳家，唔該將心比己。

再講，銀行最重要係向股東交代，睇番BCA嘅營業開支與收入嘅比率為63%，係當地大銀行中最低；該行盈利年年增超過10%，唔係單單1、2年，而係過去10年有8年係咁。講到股價，今年至今已升咗19%，帶挈公司市值多咗約90億美元，現達540億美元。咁嘅成績，對股東夠晒有交代！

古語有云：「儉，德之共也」。See！個「儉」字幾緊要！

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