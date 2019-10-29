【稅貸速遞】大新銀行：資金成本上漲　利率有所調升

若以貸款額100萬元、還款期為6個期計算，該行特惠客戶的實際年利率為1.88厘，而一般客戶則達2.4厘，明顯較高。

儘管香港經濟表現轉弱，大新銀行產品部總經理及主管鄧子健對稅貸前景仍然樂觀，認為稅貸客戶通常「借開就會年年借」，期望今年稅貸業務可錄得雙位數增長。他坦言稅貸利潤微薄，但冀能藉相關產品吸納更多優質客戶，從中找出交叉銷售的契機。

他指儘管與去年底比較，年初至今的市場整體私人貸款總額錄得負增長，不過隨各間銀行陸續推出稅務貸款，有望刺激市場整體私人貸款額反彈，至全年錄得低單位數增長。

1個月港元拆息較去年高出70點子，他指銀行資金成本肯定隨之上漲，而無抵押貸款盈利及息差隨之壓縮，估計業界今年態度將較為保守。有見及此，大新銀行今年的稅貸利率亦有所調升。

他表示，香港經濟面臨眾多隱憂，使銀行整體錄得呆壞帳的風險上漲，希望該行今年相關表現可以持平。觀乎本地中小企面臨困境，透露該行亦有加緊審視中小企貸款情況。

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