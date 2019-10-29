金融業難撈　芬佬揀股要識FBI絕技？

為揀心水股可以去到幾盡？有基金經理直頭要上堂學美國FBI(聯邦調查局)套盤問技巧，嚟試探啲公司高層係咪靠得住，以決定隻股揸唔揸得過！呢套盤問秘技，精髓就在於問4個問題。

話說，Pengana Australian Equities Fund嘅高級基金經理Rhett Kessler真係當正自己係FBI，每間投資目標公司，佢都會見吓啲管理層，仲逐個開檔案。

佢嘅盤問秘技係，會問對方4個刻意射歪嘅問題，至於會暴露對方弱點嘅重點問題，反而特登唔問唔提，睇對方會否向自己坦白招供。

另一招係，每問10個問題，當中有3、4個係明知故問，目的睇對方有冇誇大成就或刻意淡化弱處。

Kessler話，上述招數，測謊現形率達九成。佢又發現，所有CEO(行政總裁)都會吹大啲，「潤飾吓」事實就預咗，只係當「潤飾」超過4倍先要擔心。至於CFO(財務總監)，就相對少講大話，不過一旦講起上來，個大話就會好離譜。

條橋Work唔Work？就咁，自個基金2008年成立，佢就一直用呢個方法揀股，個基金成立11年以來嘅年度化回報達10.4%，明顯跑贏澳洲股市一截。

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