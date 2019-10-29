【向世界錢進】筍Plan移居愛爾蘭　最後召集

愛爾蘭投資移民計劃有着「先獲批、後投資」的優勢，加上當地經濟增長強勁、教育醫療體系完善，令這個歐盟成員國備受打算移居海外人士歡迎。然而，需注意此計劃今年最後遞交申請限期為11月8日，之後要待明年才能申請，且是間斷式接受申請。

愛爾蘭政府在2012年推出愛爾蘭投資移民計劃，非歐盟成員國公民可透過此計劃獲得愛爾蘭居留身份。現時申請資格主要包括投資100萬歐元(870萬港元)在愛爾蘭政府認可項目，投資年期不少於3年；申請時要提交不少於200萬歐元（約1,740萬港元）的資產證明；沒有犯罪紀錄。

愛爾蘭地產開發商Bartra亞洲區總監James Hartshorn稱，愛爾蘭政府認可項目包括興建公屋和護老院，客戶可選擇貸款予該公司在當地興建公屋，3年後獲退還本金；又或貸款予他們興建護老院，客戶5年後獲退還本金兼有4%年利息。兩個方案都可讓申請者取得愛爾蘭居留身份。

他指，愛爾蘭投資移民計劃的步驟是先申請，約四至五個月獲批後，才進行投資。這方式較吸引，因其他大部分地區的投資移民計劃都是先投資，再等待會否獲批。

再者，申請人只要每年入境愛爾蘭一次便可延續居留身份。若居住滿五年可申請入籍，不用經過語言水平測試。而申請人獲批後，可帶同配偶、18歲以下子女或18至24歲的全日制在學子女前往。

愛爾蘭近年是經濟增長速度最快的歐盟成員國，今年第一季和第二季的國內生產總值(GDP)分別按年增長7.4%和5.8%。

他補充，愛爾蘭有「歐洲硅谷」之稱，已成為多家金融和科技跨國公司設立歐洲總部的首選國，例如蘋果公司和Facebook各在當地僱用超過6,000人，英特爾和花旗銀行分別僱用超過5,200人和4,000人。居留身份申請人的子女在當地大學讀書時，有在這些大公司實習的機會，畢業後亦較易找工作。今年七至九月該國失業率維持在5.3%，處歐盟內較低水平。

當地樓價方面，按萊坊公布的全球樓價指數，愛爾蘭樓價在今年第二季按年升2%；按季則升0.8%，走勢相對平穩。

惟他提醒，參與當地投資移民計劃不用在意樓價走勢，原因是申請人經其公司投資三至五年後會獲全額還款保證，有別於其他國家如希臘、葡萄牙等申請居留要投資物業，會受樓價升跌影響投資回報。

他續指，當取得居留條件，若客戶鍾情愛爾蘭房地產，可繼續投資其他潛在回報率較高的項目，例如近年興起的共居空間項目，目標潛在年回報率超過4%。

另據海外樓盤網站資料，早前一個位於都柏林Castleknock的三房別墅，面積1,248方呎，叫價約524萬港元。另一個在都柏林Drumcondra的三房別墅，面積828方呎，叫價約306萬港元。

上述方案以外，申請人亦可選擇投資100萬歐元至政府認可的企業或基金，又或投資200萬歐元在當地上市的房地產投資信託基金（REITs），投資期均至少三年；另可選擇作50萬歐元的捐獻支持指定公益項目，而5人或以上的團體，則每人捐獻金額可降至40萬歐元。

投資移民計劃今年最後遞交申請限期為11月8日，之後要待明年才能申請。

●華人聚居都柏林 搞生意為主

港人Irene每年均隨丈夫往返愛爾蘭，並打算待小孩到在學年齡，便會舉家移民，正式定居。

她表示，他們在愛爾蘭的居所位於第二大城市科克，但所認識的港人大多居住在都柏林，當中大部分都是與自己一樣是愛爾蘭人妻，主要是家庭主婦。

據她了解，當地大部分華人主要從事餐館或家族式生意，故有不少亞洲超市，即使偶爾思鄉，也能購買亞洲食材回家烹調。惟搵工並不易，若有人脈關係則佔優。

就飲食文化而言，雖然愛爾蘭有各國菜式的餐館，但為迎合當地人口味，味道會作出相應調節，如咖喱會更偏重奶油味。而且，外出用膳一般較貴，一頓簡單午餐也要10歐元（約87港元）起跳。即使三文治較便宜，平均也要5歐元（約43港元），所以不少人以三文治為主食，並習慣在家中煮食。

她續指，當地生活乏味。當地人日常娛樂都是留在家中看電視或去酒吧喝酒，假日則多去郊區。

另外，愛爾蘭人喝酒文化盛，她建議入鄉隨俗，才能融入當地圈子。同時，當地人生活節奏較悠閒，說話速度也較慢，普遍都表現友善，惟亦有部分人歧視華人。

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