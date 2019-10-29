【大行報告】9家券商唱好萬洲　花旗上調目標價64%

花旗指出，萬洲剛公布的第3季核心盈利大增79%，主要受到中國及美國業務經營溢利強勁增長所帶動，其中前者按年上升18%，後者更按年急增1.7倍，遠勝市場預期。該行估計萬洲強勁的季度盈利將可持續至明年中豬肉價格見頂，因此將萬洲2019至2021年度的核心純利預測分別上調5%、10%，以及10%，並調高其目標價。

野村證券亦將萬洲目標價由9.5元上調至10元，維持買入投資評級。該行指出，萬洲於美國的生鮮豬肉業務按季顯著改善，經營虧損由第2季的8,300萬美元，收窄至第3季僅蝕500萬美元，預期第4季可扭虧為盈。第3季集團肉製品的經營毛利按季升5個百分點，主要是自去年12月起，萬洲已先後5次上調肉製品價格，估計第4季及明年將續會加價。隨着集團更策略性使用冷凍豬肉及營運效率改善，該行上調萬洲2019至2021年度盈利預測5至8%。

瑞信表示，萬洲管理層對第4季的業務展望正面，受惠價格上調及嚴控成本，生鮮豬肉及肉製品的盈利料得以鞏固，加上中、美生豬價格差距持續擴大，中國從美國入口生豬料會持續，中美貿易緊張關係獲紓緩，市場氣氛進一步改善將有利恢復萬洲盈利的能見度，該行調高萬洲2019至2021年度盈利預測9%至14%，目標價亦由9.3元上調至10.5元。

其餘高盛、美銀、摩根大通、大和、中金及中銀國際亦紛紛調高萬洲目標價。

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