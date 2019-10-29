新股專輯：中國飛鶴周三起招股 聚焦中高端市場
2019年10月29日 17:57
東網電視更多新聞短片
左起：執行董事、副總裁兼聯席公司秘書涂芳而；執行董事、副董事長兼首席財務官劉華；執行董事、董事長兼首席執行官冷友斌；執行董事兼總裁蔡方良；執行董事張國華
中國嬰兒奶粉商中國飛鶴(06186)周三(30日)起至下周二招股，集資最多89.33億元，惟未有引入基礎投資者。執行董事、副董事長兼首席財務官劉華在記者會上表示，有關決定與專業機構及保薦人研究得出，着重股東結構，並傾向引入優質國際基金投資者作中長期投資。加上是次招股價範圍定會已較低，當中已考慮行業前景及公司高速增長。
執行董事兼總裁蔡方良認為，中國近年奶粉高端化趨勢明顯，公司是跟上發展趨勢，未來產品定位仍會集中在中高端市場，但強調產品組合亦包括中端產品，而其產品過去沒有質量問題，有信心維持食品安全。
蔡氏指，公司位於加拿大的廠房即將投產，現時正進行產品驗證，新廠房主要生產羊奶奶粉。
另外，新希望集團董事長劉永好入股公司，將持有上市後約2%股權。執行董事、董事長兼首席執行官冷友斌指，對方認可公司產量模式，相信雙透日後在農業及奶產品上有互補。
該公司每股招股價介乎7.5至10元，發行8.9334億股，集資最多89.334億元，或成為本港今年新股集資第四名。每手1,000股，入場費10,100.77元，預期將於11月13日首掛。消息指，其國際配售部分，已經獲得足額認購。摩根大通、招商證券國際及建銀國際為獨家保薦人。
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。