新股專輯：中國飛鶴周三起招股　聚焦中高端市場

執行董事兼總裁蔡方良認為，中國近年奶粉高端化趨勢明顯，公司是跟上發展趨勢，未來產品定位仍會集中在中高端市場，但強調產品組合亦包括中端產品，而其產品過去沒有質量問題，有信心維持食品安全。

蔡氏指，公司位於加拿大的廠房即將投產，現時正進行產品驗證，新廠房主要生產羊奶奶粉。

另外，新希望集團董事長劉永好入股公司，將持有上市後約2%股權。執行董事、董事長兼首席執行官冷友斌指，對方認可公司產量模式，相信雙透日後在農業及奶產品上有互補。

該公司每股招股價介乎7.5至10元，發行8.9334億股，集資最多89.334億元，或成為本港今年新股集資第四名。每手1,000股，入場費10,100.77元，預期將於11月13日首掛。消息指，其國際配售部分，已經獲得足額認購。摩根大通、招商證券國際及建銀國際為獨家保薦人。

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