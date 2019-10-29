新股專輯：天保指房產開發業務佔總收益比重逾半

左起：首席財務劉丹丹、執行董事及副總裁王新玲、董事長、執行董事及行政總裁李保田、執行董事及副總裁申麗鳳、執行董事及副總裁李亞睿鑫

去年集團房地產開發業務佔總收益僅約25%。針對房地產開發業務及建築承包業務比重，執行董事及副總裁王新玲回應指，房地產開發業務的比重「可能少一些」，但有關收入和利潤率持續增長，截至今年4月底止4個月，房地產業務佔總收益比重已升至50.4%，而該業務佔集團毛利逾8成。

問到派息政策，執行董事及副總裁申麗鳳僅表示，綜合考慮各因素，屆時再決定。她亦補充，目前公司未有重大融資計劃。

該股11月4日(下周一)截止認購，該公司以招股價介乎每股2.39至3.1元，發行2億股新股，公開發售佔10%，最多集資6.2億元。每手1,000股，入場費約3,131.23元，11月11日首掛。農銀國際和國泰君安國際為聯席保薦人。

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