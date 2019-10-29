中國開放利外資 外媒：問題是還有多少利可圖？

中國逐步對外國企業開放內地市場，外國媒體報道，外資更容易在當地營商的同時，中國企業可以借機發展成全球性企業。

中國月內發布了市場期待已久，取消金融業主要部分的外資所有權限制的措施，一些外國商業組織表示，對中國實現新的外國投資法作出的努力感到鼓舞。

雖然市場充斥樂觀情緒，惟有意見稱，這種改變如何幫助中國實現發展目標，或許與很多外國組織對中國轉向市場主導的願景並不脗合。

總部位於上海的投資管理諮詢公司Z-Ben的合夥人Chantal Grinderslev斬釘截鐵表示，關鍵是中國在哪裏開放？

他稱，中國是正在尋求全球化的市場，但不一定是開放市場，當中的差異將影響到外國公司在中國的投資方式。

另外，市場也在疑惑對於已成為全球第二大經濟體的中國而言，外國企業此時進入是否還有利可圖？

美國商會政策委員會主席萊斯特·羅斯（Lester Ross）表示，他預計外國公司可能會獲得中國市場10%到20%的份額，但一個問題是，這些企業是否​​能夠獲得更多的收益。事實上外資銀行已經在中國經營了十多年，但其市場份額仍不到2%。

諮詢機構麥肯錫全球研究所的一份報告中表示，在貿易、技術和資本方面，全球從2000年到2017年增加了對中國的投資，而中國自2007年以來減少了對世界其他地區的投資。

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