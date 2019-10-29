理財Campus：脫歐3情景　預測英鎊實力

歐盟剛同意將英國脫歐限期延至明年1月底，但跛腳政府令脫歐舉步維艱，除令英國人感惆悵外，赴英留學生、欲移民英國或投資英國樓的港人也無所適從。以下列舉英國脫歐結果的三個最大可能性，讓專家為你拆解脫歐之危與機。

●假設1：軟脫歐→→→英國經濟受損較微

軟脫歐等同有協議下脫歐，旨在確保英國能繼續留在歐洲單一市場為首要。原單一市場的設立是要確保歐盟成員國的商品、資本、服務及勞力相互自由流動。獨立外匯商品分析員盧楚仁估計，軟脫歐機會大，因硬脫歐及軟脫歐之間兩害取其輕，而後者對英國的經濟影響較輕微，料明年一月才會真正達成協議。

他預料英鎊會向好，但上升空間有限，可以趁英鎊兌美元於1.26低撈(近日英鎊兌美元報1.2829，英鎊兌港元報10.06)，並將目標價定在1.33水平。

若投資者今季急用英鎊，可先兌換一半。若不急用錢，可待明年4月後追入。因估計蘇格蘭會於明年4月脫英，屆時英鎊就會跌穿1.1959，下試1.1心理關口。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧稱，若達成脫歐協議，英國經濟增長或於2020年復甦至1.5%，2021年或達1.8%，而商業投資和住宅投資均可能出現顯著反彈。貨幣政策方面，若經濟明顯改善，加上不明朗因素減少，英倫銀行或於2020年下半年重啟加息周期。英鎊兌美元有機會上試1.34水平。

●假設2：硬脫歐→→→金融中心地位難保

硬脫歐等同無協議脫歐，旨在徹底脫離歐盟及歐洲單一市場，依照世界貿易組織的原則與歐盟打交道，這或失去歐盟金融中心地位。黃栢寧預計，一旦硬脫歐，英國經濟增長或於未來2至3年減少2.5%，英倫銀行有機會減息，而英鎊兌美元或下試1.15水平。

惟恒生銀行首席市場策略師溫灼培指，英國首相約翰遜與歐盟達成脫歐協議，硬脫歐風險大大減少。儘管約翰遜早前斷言今月底無論有否協議都脫歐，但英國國會下議院10月22日否決約翰遜希望3天內通過《脫歐協議法案》的時間表，事實證明他仍受制於國會，無法達成硬脫歐，這一度刺激英鎊炒上。

脫歐協議爭議最大的是如何避免愛爾蘭島出現硬邊界，新協議指脫歐後北愛爾蘭將採用歐盟單一市場規則。至於歐盟會要求英國繳付低或重關稅呢，溫灼培估計，歐盟不會優待英國，會徵重關稅，並將令英鎊應聲下挫。

他解釋，這做法完全是出於歐盟自保，而非報復。因其不想做壞規矩，令他們也萌生脫歐念頭，增加歐盟解體風險。

●假設3：延脫歐→→→前景不明外資撤

英國國會已三度向歐盟申請延遲脫歐，但再度延遲令外資減少，有拖垮經濟的風險。黃栢寧指，未有解決方案下，預期投資增長偏低，財政和貨幣政策保持按兵不動，而二○年經濟增長或只達1%，低於潛在增長水平。

溫灼培說，延遲脫歐引伸出兩個變數，分別是大選或第二次公投。約翰遜有意爭取十二月舉行大選，若成事，英國工黨黨魁郝爾彬也有意競逐。他說，目前民調顯示約翰遜支持度較高，屆時他將能控制國會，並按原定方案推行脫歐，料英鎊兌美元會徘徊1.26至1.32水平。

反之，若他落選，由工黨上台，預料會舉行第二次公投，而最終留歐的機會大，因約翰遜落選結果已顯示民眾不支持脫歐。那麼留歐將令英鎊飆升。

他建議，一旦工黨勝出，就要瘋狂買入英鎊。投資者可在英鎊兌美元1.26時追入，短炒或長揸均可。

黃栢寧坦言，約翰遜的脫歐協議已取得國會過半數支持，增強了勝出大選的籌碼。

無論是約翰遜經過技術性押後脫歐後通過協議，抑或保守黨大比數勝出大選，均可能利好英鎊中期表現。英鎊兌美元的六至十二個月預測為1.32。

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●投資英物業 宜近大學區

除了英鎊，港人也愛投資英國物業。盧楚仁指，入市買英國樓也不錯，宜選毗鄰名牌大學的細單位，因英國留學需求不會受脫歐成敗影響。溫灼培提醒，英國樓價過去多年都沒有大跌浪，但升勢慢。

至於股票，盧楚仁則不看好，指英股落後大市，且有走資迹象，料未來仍有下行壓力。幸外匯市及貴金屬交易量未見減少，所以倫敦國際金融中心地位未有動搖。

黃栢寧亦指，英國富時100指數年初至今上升8%，但預測市盈率只有13倍，較其他市場仍然有明顯折讓。股息率高達4.9厘仍然相當吸引，派息比率持續處於70%，而過去十年每股派息按年增幅平均達6%，只有5%的英國企業減少派息。

脫歐協議有望達成，可紓緩英國經濟壓力，令中型股表現跑贏。隨着英鎊轉強，「軟脫歐」可能會使價值股跑贏增長股，而周期性股票跑贏防守股。

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