富貴險中求？迷你劏舖短炒5個月　升值逾兩成

近月市況淡靜，投資物業交投極不活躍，不過個別商場劏舖卻錄得逆市賺錢個案。屢錄大幅蝕讓個案的北角城市金庫，其中一個地庫迷你舖位以49萬元沽出，較今年5月份購入價高出逾兩成，為該商場罕有的短炒個案。

上述為地庫雙號舖位，建築面積94方呎，實用面積47方呎，透過環亞拍賣推出，開價45萬元，僅獲數口承價，以49萬元拍出，建築呎價約5,213元。翻查資料，該物業原業主於5月份，以40萬元買入上述迷仔舖，即持貨約5個月帳面升值約9萬元或22.5%。

不過，上述賺錢個案並不普遍，同商場另一個地庫單號舖位，本月初以36萬元易手，較2013年購入價187.4萬元，帳面大幅回落80.8%或151.4萬元。

此外，拍賣會同時拍出另外兩項物業，其中荃灣翠豐臺1期P1層一個雙號停車位，開價138萬元，以150萬元拍出。原業主早於2010年以61.6萬元購入上述車位及同層另一個車位，即當時平均每個車位購入價為30.8萬元。

最後一項拍出物業為上環和樂大廈高層寫字樓單位，實用面積248方呎，開價308萬元，以339萬元拍出，成交呎價13,669元。該單位於2008年購入，當時成交價為85萬元，即持貨約11年，帳面升值約254萬元或近3倍。

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