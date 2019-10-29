【財經評論】美股新高欠歡顏　人為虛浮快落幕

美股三大指數之一標普500指數周一再度創下盤中及收市歷史新高，市場人士自然趁勢看高一線，紛紛調升目標，一下子將所有不明朗因素拋諸腦後。然而，在寫下歷史新一頁的同時，企業盈利未能追上，加上今次升浪人為多於實際，恐埋下「升得愈高，跌得更快」的伏筆。

每逢升市，分析員總要找出利好因素，例如聯儲局減息、企業盈利勝預期、中美貿易戰達成階段性協議、英國未急於脫歐等，惟這些因素只是老調重彈，所謂的盈利超過估計更涉及人為主觀判斷，參考價值成疑，只不過是大戶推升的藉口。觀乎全球宏觀經濟前景，連負責監察各國貨幣政策的國際貨幣基金組織(IMF)在過去一年，連續5次下調增長預測，就知道目前狀況根本撐不起企業盈利長期看俏，股市顯然已變成誰接最後火棒的「鬥傻瓜遊戲」。

華爾街大行早已指出，今次美股自2009年起的「牛市」升浪，某程度是靠企業不斷回購股份，並已創下史上最長紀錄。今年截至第二季，總回購額是史上第二高，料全年額度高達7,100億美元，雖然較去年少一成半，但估計仍足以支撐大市。不過，由於企業對前景轉趨審慎，預期明年回購額會降至6,750億美元左右。

事實上，今次美股破頂欠缺歡騰，主因是環球股市不是同步上揚，凸顯美國經濟確實出類拔萃，使資金源源不絕地湧入美元資產，無論是以美元計的金價、美債、美股，都實現同步上升半成以上，回看歷史，如此「佳績」是繼1993年、2007年，以及2017年後再次出現，而且有過之而無不及。不過，禾雀亂飛式的表現並不健康，因傳統上，各類資產分別具備避險和風險角色，理應有升有跌。

結果在1993年後，翌年發生了史上著名的「債券大屠殺」；2007年後，翌年發生了百年一遇的金融海嘯；2017年後，翌年開始了全球貿易戰，世界至今仍要面對數十年以來最大變局，後果難料。

值得留意的是，今年資金流出美股的規模，相比資金流入債市，差距是○八年以來最激，即股市竟然在資金持續流出的情況下破頂，足見被扭曲的程度有多麼嚴重。若以企業盈利作比較，問題就更突出，因目前市場給予大型科技股的估值，竟與千禧年科網爆泡前半年一樣。

事到如今，投資者必須警醒，別盲目追逐風險，只要任何一項不明朗因素突然惡化，都可以瞬間抹去整年升幅，港股就是例子！

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。