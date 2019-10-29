樓價UPDATES：買家追價購新葵芳花園

葵涌新葵芳花園本月暫錄約7宗成交，當中不乏追價個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●黃大仙居屋天馬苑B座中層16室，實用面積351方呎，以一房兩廳間隔，向西面望開揚景。最初叫價460萬元，減幅20萬元，以440萬元自由市場價易手，實用呎價12,536元。原業主持貨9年，帳面獲利305萬元，升值逾2.2倍。

●紅磡黃埔花園9期9座低層B室三房戶，實用面積765方呎，以1,150萬元沽出，實用呎價15,033元。據了解，原業主早於1996年3月購入，當時作價390萬元，持貨逾23年帳面獲利760萬元。

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新界區

●新葵芳花園C座低層8室，實用面積418方呎，間隔為兩房。業主早前叫價620萬元放盤，並獲區內用家垂青，由於近日市況轉旺，買家決定追價至642萬元購入，實用呎價15,359元。

●沙田居屋康林苑B座中層3室兩房戶，享開揚景，實用面積401方呎。有區內首置買家心儀上址附設裝修，間隔實用，議價後獲減約30萬元，以520萬元連補價成交，實用呎價12,968元。上址為原業主於2016年以約340萬元購入，帳面賺180萬元。

●屯門啟豐園2座高層Ｄ室，實用面積372方呎，屬兩房間隔，獲區內人士以1.08萬元承租，實用呎租約29元。該租客鍾情單位客廳向西南及擁全海景，加上屋苑鄰近家人，方便照應，由於表明一次過預繳一年租金，故業主願意減租200元。

●荃灣荃威花園本月暫錄約4宗買賣，包括H座中層03室兩房戶，實用面積475方呎，叫價520萬元放售，有外區買家在零議價下承接，實用呎價10,947元。原業主2015年持貨至今，帳面獲利約144萬元。

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