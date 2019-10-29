新盤UPDATES：多個項目接力開售　新界最熱鬧

新盤市場交投持續轉旺，多個大型樓盤乘勢部署接力開售。其中仍以新界區氣氛最熱鬧，大型項目收票量亦節節上升。

●明翹匯超購逾12倍

●元朗山水盈最快下周開價

路勁地產銷售及市場推廣總監鍾彩玲表示，元朗錦田北山水盈的示範單位，最快下周開放，並同步開價，參考同區物業售價，首批料先推出三房單位，有機會11月中開售。

她透露，樓盤共有331伙，近八成為三房戶，面積由671至1,012方呎，29座洋房面積2,101至3,889方呎。

該公司區域主管董事朱國傑稱，該盤室內、外會所連園林面積共約10萬方呎，提供泳池多用途運動館及宴會廳等設施。

●愛海頌25伙加價最多1.5%

此外，該盤建築期付款計劃優惠上調，選用建築期A及B付款計劃原先可獲照售價減0.5%的優惠，惟最新已上調至2%。

●恆大．珺瓏灣料逾50伙暫獲認購

市場消息透露，屯門恆大·珺瓏灣第1期第二日開售單日暫已有逾50伙獲買家認購，開售首兩天已累積沽逾200伙。

●多個樓盤錄得交易告吹個案

●One Eighty首推53伙於周六發售

美聯物業代理的筲箕灣One Eighty周二(29日)推出第2號價單，涉27伙。項目落實於11月2日(星期六)推出53伙發售。

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