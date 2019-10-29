新盤UPDATES：多個項目接力開售 新界最熱鬧
2019年10月29日 20:57
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新盤市場交投持續轉旺，多個大型樓盤乘勢部署接力開售。其中仍以新界區氣氛最熱鬧，大型項目收票量亦節節上升。
●明翹匯超購逾12倍
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，星期五(11月1日)將開售388伙，當中375伙以價單形式銷售，截至周二(29日)晚料已錄得5,000張入票，超額認購逾12倍。
●元朗山水盈最快下周開價
路勁地產銷售及市場推廣總監鍾彩玲表示，元朗錦田北山水盈的示範單位，最快下周開放，並同步開價，參考同區物業售價，首批料先推出三房單位，有機會11月中開售。
她透露，樓盤共有331伙，近八成為三房戶，面積由671至1,012方呎，29座洋房面積2,101至3,889方呎。
該公司區域主管董事朱國傑稱，該盤室內、外會所連園林面積共約10萬方呎，提供泳池多用途運動館及宴會廳等設施。
●愛海頌25伙加價最多1.5%
長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌修改3號及4號價單位，兩張價單合共有25伙加價，加價幅度約0.28%至1.5%。加幅最多為2座28樓D室，面積723方呎，價單售價由1,703.5萬港元，上調至1,729.1萬元。
此外，該盤建築期付款計劃優惠上調，選用建築期A及B付款計劃原先可獲照售價減0.5%的優惠，惟最新已上調至2%。
●恆大．珺瓏灣料逾50伙暫獲認購
市場消息透露，屯門恆大·珺瓏灣第1期第二日開售單日暫已有逾50伙獲買家認購，開售首兩天已累積沽逾200伙。
●多個樓盤錄得交易告吹個案
恒基地產(00012)的西營盤翰林峰，原本於今年4月售出的2座10樓F室，成交價980.4萬元。而新鴻基地產(00016)的將軍澳日出康城晉海II，3A座43樓D室原於2018年5月以821.35萬元沽出，上述兩宗交易已列明為終止買賣合約。
●One Eighty首推53伙於周六發售
美聯物業代理的筲箕灣One Eighty周二(29日)推出第2號價單，涉27伙。項目落實於11月2日(星期六)推出53伙發售。
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