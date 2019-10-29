身體緊要啲，定係車、樓、旅行緊要啲？咁問，事關有個調查結果，小記諗極都唔明解。

話說，蘇黎世保險(香港)剛公布7月做嘅調查結果，發現27%受訪港人無買醫療保險，當中39%男士及38%女士唔買理由係「無時間去理」，而四成男士及33%女士就話無餘錢買。

無餘錢買呢點，明吖，小記唔明嘅係，有受訪者話寧願將錢用於其他投資或消遣，例如有13%男士選擇用來買車買樓，至於女士則有13%寧將啲錢使於旅遊及Shopping！

呢近三成無買醫保嘅受訪者，若以政府公布嘅人口比例推算(即20歲或以上嘅香港成年人約有633萬人)，即係有超過170萬港人潛在醫療保障缺口。喂眾保險代理們，見到呢個缺口放閃嘛！

不過，就算有買醫保嘅，原來亦係一知半解。有45%人話唔清楚「自付費」係乜(即是索賠時，要先自己墊一筆底)；就算係話自己清楚乜係自付費嘅人當中，亦竟然有41%並冇「自付費較高，保費相對低」呢個概念！

呢個Concept重要之處在於，若然你咁幸福公司已經買咗團體醫療保險保埋你，已經有個「墊底」，只係你憂團體醫保嘅保額Cover唔晒，想自己都買份時，不妨考慮有「自付費」嘅計劃，事關保費平啲。

又返番呢句，究竟身體緊要啲，定係車、樓、旅行緊要啲，你嘅答案係？

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