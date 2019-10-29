股市再蒙憂！特朗普彈劾調查即將進入新階段

全球金融市場再多一個不明朗因素！美國財經媒體彭博社報道，美國眾議院議長佩洛西周一(28日)推動民主黨對總統特朗普的彈劾調查進入新階段，意味公眾很快就能看到指控總統的證詞和證據。

在共和黨人對調查非法的抱怨中，佩洛西宣布，眾議院全會將於本周投票，表決現階段由3個委員會進行的調查接下來怎麼處理。

在眾議院全會採取行動之前，委員會將在周二(29日)獲得一份關鍵證據，一名分配到白宮國家安全委員會的前陸軍軍官將作證說，他聽到了特朗普7月與烏克蘭總統的通話，對通話內容感到不安，進而向國家安全委員會的法律顧問報告了他的擔憂。

陸軍中校Alexander Vindman在為聆訊準備的一份聲明中說：「我認為要求外國政府對美國公民進行調查是不合適的，我擔心這會對美國政府對烏克蘭的支持產生影響。」

儘管白宮試圖阻止現任和前任政府官員與眾議院合作，但Vindman仍自願接受傳召作證。他對特朗普電話的說法，很大程度上證實了情報界舉報人的抱怨，儘管特朗普及其盟友駁斥舉報人是散布二手信息。

值得留意的是，Vindman在聲明中說，他不是舉報人。另外，民意調查顯示，愈來愈多的公眾支持至少進行一下調查。

特朗普曾表示，若他遭彈劾，股市會崩潰。

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